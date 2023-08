„Es war genug Zeit, um den Kopf freizubekommen“

Der 30-jährige Defender ist neben Adam Payerl der zweite Neuzugang beim Eishockeyliga-Meister, für den es, kaum in Salzburg angekommen, gleich am Mittwoch mit zum Teambuilding an die Adria weiterging. „Es war ein etwas stressiger Einstieg. Ich will aber unbedingt zur Red Bull-Familie gehören und immer gewinnen“, zeigt sich Murphy hungrig.