Reichlich NHL-Power für Salzburgs Defensive

2011 wurde Murphy in der ersten Runde (12. Pick) des NHL-Drafts von den Carolina Hurricanes ausgewählt. Insgesamt brachte es der Offensiv-Verteidiger auf 176 Einsätze (Carolina, Minnesota und New Jersey) in der besten Eishockey Liga der Welt. Die vergangene Spielzeit absolvierte der Kanadier für Ufa in der russischen Kontinental Hockey League.