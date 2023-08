In Vals schlummern noch viele Zeitbomben im Boden

Aus dem Nichts detonierte am Samstagvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Tiroler Bergsteigerdorf Vals (Bezirk Innsbruck-Land). Weitere Blindgänger, die jederzeit in die Luft gehen können, werden in dem Ort vermutet. In der rund 500-Seelen-Gemeinde geht die Angst um.