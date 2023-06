Totalsperre für Zugverkehr über Brenner im August

Bahnfahrer aufgepasst! Die grenzüberschreitende Strecke am Brenner zwischen Österreich und Italien wird im August für zweieinhalb Wochen komplett gesperrt. Von 6. bis 23. August werden unter anderem in den Eisenbahntunneln auf der Bergstrecke umfassende Arbeiten vorgenommen, die eine Komplettsperre alternativlos machen, hieß es am Freitag vonseiten der ÖBB. Betroffen sind Nah-, Regional-, Fern- und Güterverkehr.