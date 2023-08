Die NEOS: Hui im Bund, pfui in den Bundesländern?

1. Die Wahlergebnisse: In den Wahlen des abgelaufenen Jahres - im Herbst 2022 in Tirol sowie im Frühjahr 2023 in Niederösterreich, Kärnten und Salzburg - lief es für die NEOS mäßig bis grottenschlecht. Man scheiterte sowohl in Kärnten als auch in Salzburg an der Mindestprozenthürde für den Landtagseinzug. In Tirol und Niederösterreich wurden Totalabstürze vermieden, doch waren kleine Zugewinne auf rund sechs Prozent nicht das Gelbe oder Pinkfarbene vom Ei.