Abschussverordnung: Gebiet im Unterland erweitert!

Nach vier toten und vier verletzten Rindern im Spertental in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) wurde nun ein weiteres Rind tot aufgefunden. Angrenzend seien in der Kelchsau ebenfalls vier verletzte Rinder amtstierärztlich begutachtet worden. „Auch hier besteht der konkrete Verdacht auf die Beteiligung eines Wolfs“, berichtete das Land am Freitag. Eine weitere Abschussverordnung wurde erlassen.