Mutmaßlicher Betrug bei Volksbefragung in Tirol

Wahlkarten selbst ausgefüllt?

Nun wurde Anklage gegen drei Männer wegen Amtsmissbrauch erhoben. „Alle drei Angeklagten waren Mitglieder einer für die Volksbefragung zuständigen Wahlbehörde“, erklärt Hansjörg Mayr von der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Nach der Verdachtslage haben sie sich offenbar von 17 Wahlberechtigten dazu bevollmächtigen lassen, deren Wahlkarte bei der Gemeinde abzuholen. „Diese Wahlberechtigten haben die Wahlkarten aber nie erhalten. Die Angeklagten füllten die Wahlkarten im Namen der Wahlberechtigten selbst aus und stimmten eigenmächtig in deren Namen für den Zusammenschluss“, so Mayr. Anschließend sollen die drei in ihrer Funktion als Teil der Wahlbehörde die Wahlkarten in die Ermittlung des Wahlergebnisses miteinbezogen bzw. durch die redlichen Mitglieder der Wahlbehörde miteinbeziehen haben lassen.