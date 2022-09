Gletscherehe in Tirol: Betrug bei Volksbefragung?

Ist da etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen? In St. Leonhard im Tiroler Pitztal (Bezirk Imst) hat sich am 17. Juli eine knappe Mehrheit der Bevölkerung in einer Volksbefragung gegen eine im Raum stehende „Liftehe“ zwischen den Gletscherskigebieten Pitztal und Ötztal ausgesprochen. Nun steht der Verdacht des Wahlbetrugs im Raum. Das Landeskriminalamt ermittelt.