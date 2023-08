Steirer verzichten immer öfter auf Führerschein

Kaufkraft hat sich verringert

Diese Entwicklung bestätigt auch Jakob Goldberg, Inhaber der Fahrschule Roadstars in Graz: „Motorrad- oder Lkw-Führerscheine sind generell seit Jahren nicht mehr so gefragt. Und jetzt hat sich natürlich auch noch die Kaufkraft verringert, das spüren wir schon.“ Der Gedanke, wenn man schon in die Fahrschule geht, gleich mehrere oder alle möglichen Klassen zu machen, sei bei weitem nicht mehr so verbreitetet wie noch vor einigen Jahren.