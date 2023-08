Nach dreimal spielen war Backofentür kaputt

Wie Lidl in diesem Fall reagiert hat

Grundsätzlich biete man in solchen Fällen ein dreimonatiges Rückgaberecht, dann sei jedoch der Servicepartner zuständig, erklärte Lidl Österreich auf schriftliche Anfrage der Ombudsfrau. Man könne den Ärger verstehen und bedaure, dass die Abwicklung nicht zufriedenstellend gewesen sei. Man habe die Kundin daher sofort kontaktiert und eine gemeinsame Kulanzlösung gefunden. Die Steirerin erhielt nun 30 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen.