Weltkulturerbe: Wien bleibt auf „Roter Liste“

Bezüglich des Heumarkt Projekts hielt der Wiener UNESCO-Beauftragte Ernst Woller (SPÖ) fest, dass es sich sowohl bei der Höhe als auch der Grundfläche und Bauform spieße. Er rechnet mit einer Debatte zu Wien, bei der sich Stadt und Bund einbringen. Kritik an der Entscheidung kam hingegen von der Opposition. „Die vernichtende Stellungnahme der UNESCO zeigt, dass das neue Heumarktprojekt nach wie vor das Weltkulturerbe stört. Dieses Hin und Her erinnert an ein Kasperltheater und ist nicht länger hinnehmbar“, sagte ÖVP-Planungssprecherin Elisabeth Olischar.