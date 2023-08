Feuerwerk explodierte in Menge - zehn Verletzte

Die Gemeinde hatte am Montagabend auf einem Fußballplatz zum Nationalfeiertag am 1. August ein Fest veranstaltet. Während des nächtlichen Feuerwerks am Ende der Veranstaltung flogen plötzlich pyrotechnische Gegenstände in Richtung des Publikums. An dem Fest nahmen rund 3000 Menschen teil, wie die Zeitung „La Liberté“ online berichtete.