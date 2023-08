„Verstappen ignoriert Befehle und demütigt Pérez“

Zum achten Mal in Folge hieß der Formel-1-Sieger Max Verstappen. Auch in Spa fuhr der Red-Bull-Pilot in einer eigenen Liga und ließ die Konkurrenz deutlich hinter sich. Während die meisten Medien den Niederländer mit Lob überhäuften, fand der englische „Mirror“ jedoch durchaus kritische Worte.