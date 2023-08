Tankstellen-Räuber musste ohne Beute abziehen

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Montag um 22.55 Uhr die Tankstelle in der Goethestraße in Linz und nötigte die Angestellte verbal zur Herausgabe von Bargeldbeständen. Nachdem die Angestellte dies verweigerte, wurde der Täter handgreiflich, indem er das Opfer an der Schulter beziehungsweise am Kragen erfasste, um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen.