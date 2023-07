Jahrhundertereignis | Aufplustern an den Rändern

Aufplustern an den Rändern. Einen wahren Höhenflug, der sich immer mehr jenem der FPÖ nähert, liefert die deutsche Schwesterpartei der hiesigen Blauen, die „Alternative für Deutschland“ (AfD). Mit 22 Prozent liegt sie in aktuellen Umfragen schon auf Platz 2. Das hängt vor allem auch, wie heute Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz in der „Krone“ kommentiert, mit der schlechten Arbeit der „Ampel“-Koalition zusammen. Es sage aber auch viel über die stärkste Partei, die CDU, aus. Seinitz: „Die CDU schwächelt, weil sich ihr Parteichef Friedrich Merz (68) mehrmals in einen Wirbel hineingeredet hat.“ Merz bleibe ein Mann von gestern, der mit den Herausforderungen von heute nicht zurechtkomme. Verwirrung ist das Letzte, was eine Partei braucht. Und wenn die (einstmals) großen Parteien in der Mitte schwächeln, dann plustern sich jene an den Rändern auf. Das kennen wir doch!