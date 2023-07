„Das ist eine Altersdiskriminierung. Wir sind engagiert, vital und agil. Die Mobilität ist gerade für Menschen am Land wichtig.“ Seniorenbund-Obmann Josef Pühringer ist gegen einen Vorschlag der EU Kommission, wonach Personen über 70 Jahre zu regelmäßigen Fahrtauglichkeitsprüfungen verpflichtet werden sollen. „Diese Personen sind keine Tempobolzer und keine Alkolenker“, so der ehemalige Landeshauptmann. Und sieht sich in einer aktuellen IMAS-Studie, aus der klar hervorgeht, dass für 72% der Befragten der Führerschein wichtig ist, bekräftigt.