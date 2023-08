Bürgermeister entwertete sein eigenes Grundstück

Bodenfraß und Klimakrise sind das eine, Vorwürfe der Korruption und Insider-Deals das andere: Die Causa Grafenwörth um Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP) stärkt zurzeit nicht gerade das Vertrauen in die Politik. Von einem Bürgermeister- und Parteikollegen Riedls kommt nun aber eine Wortmeldung, die aufhorchen lässt. Hannes Koza aus Vösendorf im Bezirk Mödling erinnert daran, dass es auch anders geht. Er kämpft seit Jahren gegen die Verstädterung im Umland von Wien. Und so wurde vor zwei Jahren mit anderen Gemeinden des Bezirks Mödling an der übergeordneten Raumordnung gedreht - und die Siedlungsgrenze deutlich näher an den Ortsrand gerückt.