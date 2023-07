Kickl teilt gegen Babler aus: „Brandgefährlich“

„Wer die Sorgen der Menschen nicht kennt, ist in der Politik fehl am Platz: Ein realitätsferner Marxist namens Babler, der die katastrophale Migrationskrise leugnet und verspottet („nur Polit-Theater“) ist für unser Land brandgefährlich“, schrieb Herbert Kickl am Montagvormittag auf Facebook. Zudem kritisierte er den Bundeskanzler als „Sonntagsredner, der die leidtragende Bevölkerung in der Teuerungskrise ignoriert.“ Dieser sollte sich „schleunigst einen anderen Beruf suchen.“