Brennpunkt Praterstern: Polizei im Dauereinsatz

Ein Mann (42) stand Samstagabend bei einem Fastfood-Stand am Praterstern und aß genüsslich seine Pizza. Neben ihm wartete sein kleiner Malteser brav darauf, bis das Herrl fertig war. Plötzlich näherte sich von hinten ein Unbekannter dem Duo, stampfte laut in den Boden und brüllte herum. Das hat den Vierbeiner so sehr erschreckt, dass er sich losriss und ausbüxte. Der 42-Jährige war bemüht, sein weißes Fellknäuel so schnell wie möglich wieder einzufangen.