Strabag auf Platz 21 der weltweiten Bauunternehmen

Verantwortlich für das stetige Umsatzwachstum sind vor allem chinesische Baufirmen, was sich auch in der Rangliste der 100 größten börsengelisteten Bauunternehmen widerspiegelt. So werden die Ränge eins bis sechs ausschließlich von chinesischen Unternehmen belegt. Spitzenreiter ist die China State Construction Engineering Corp. Ltd mit einem Umsatz von 305,4 Mrd. Dollar. Insgesamt ist die Volksrepublik mit elf Unternehmen im Ranking vertreten. Diese erwirtschafteten 2022 zusammen einen Umsatz von mehr als einer Billion US-Dollar - und damit 54 Prozent des gesamten Branchenumsatzes.