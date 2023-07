Holländische Familie aus alpiner Notlage gerettet

Die holländische Familie war in Eisenerz, um Urlaub zu machen. Samstagvormittag entschieden sich die neun Geschwister im Alter zwischen 12 und 28 Jahren, auf das Kaiserschild zu wandern. Dabei traten sie gegen 9.30 Uhr ihren Weg über die sogenannte „Sandgrube“ an. Die unerfahrenen und für diese Tour nicht ordnungsgemäß ausgerüsteten Bergsteiger verständigten beim Abstieg über die „Kalte Fölz“, gegen 22 Uhr via WhatsApp ihre Eltern. Diese setzten dann den Notruf ab.