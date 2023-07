Villacherin (34) krachte gegen Brückenpfeiler

Im Auto eingeklemmt

Ebenfalls im Bezirk Villach-Land kam ein 22-jähriger Lenker auf einem Forstweg von der „Fischerer Alm“ kommend in Richtung der Farchtensee Landesstraße von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam am Dach liegend neben dem Weg zum Stillstand. Der 22-Jährige wurde eingeklemmt, schaffte es aber nach einer halben Stunde sich selbst zu befreien. Der Mann verständigte selbst die Rettung, nachdem er in sein knapp einen Kilometer entferntes Haus gegangen war. Der 22-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal gebracht.