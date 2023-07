Mann entblößte sich vor zwei Frauen in Kitzbühel

Ein bislang unbekannter Täter entblößte sich am Samstag gegen 13.35 Uhr im Bereich Seebichlwald Rundwanderweg Schwarzsee in Kitzbühel vor zwei Frauen. Das übergriffige Verhalten blieb nicht ohne Folgen: Die Frauen schrien den Mann an, dieser flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ.