Gequält und geschlagen: Vor ihrem Mann geflüchtet

Was bleibt, ist Todesangst: Was die Mutter von zwei Kindern in den vergangenen Jahren miterleben musste, übersteigt wohl jede Vorstellungskraft. Die Frau wurde von ihrem eigenen Ehemann geschlagen, gedemütigt und verfolgt. Nachdem der gewalttätige Mann einmal komplett ausgerastet war, musste die 38-Jährige mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Diese Gelegenheit hat sie schließlich genutzt, um aus der familiären Hölle zu flüchten - mit ihren beiden Kindern und einem einzigen Koffer.