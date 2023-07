Bauarbeiter mit Aggressionsproblemen

Zehn Vorstrafen, zwei Zusatzstrafen - fast alle einschlägig. Jetzt steht der 40-jährige Mann schon wieder vor Gericht. Diesmal, weil er Mitte April seine Freundin misshandelt haben soll. Laut Staatsanwältin Kathrin Feurle soll der Bauarbeiter im Zuge eines Streits die 40-jährige Bulgarin ins Gesicht geschlagen und gedroht haben, ihr einen Stein um den Hals zu binden und sie im See zu versenken. Als die Frau daraufhin die Polizei anrufen wollte, habe er ihr zudem das Handy entrissen und zerstört. Vorwürfe, zu denen sich der Angeklagte nur teilweise schuldig bekennt. „Ich habe nur ihren Kopf gehalten und immer gerufen: Schatz, beruhige Dich!“ Daher hätte sie auch die Rötungen im Gesicht gehabt. Morddrohungen habe er aber niemals ausgesprochen. Und aufs Handy sei er nur versehentlich draufgestanden: „Das war vorher mit den beiden Weingläsern vom Tisch gefallen.“ Das habe die Freundin dann so wütend gemacht, dass sie zu ihm gesagt habe, dass er dafür büßen werde. „Ich glaube, sie will mich einfach nur ins Gefängnis bringen.“