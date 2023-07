Frankreichs Justizminister kommt vor Gericht

Der Verdacht lautet, dass Dupond-Moretti gegen Menschen vorging, mit denen er zuvor als Anwalt aneinander geraten war. So hatte er gegen drei Angehörige der Finanzstaatsanwaltschaft Untersuchungen eingeleitet, die während seiner Zeit als Anwalt Einblicke in seine Telefonrechnungen verlangt hatten. In einem anderen Fall gab er eine interne Untersuchung gegen einen ehemaligen Richter in Auftrag, der einen von Dupond-Morettis früheren Mandaten angeklagt hatte. Zu Sanktionen kam es in allen vier Fällen nicht.