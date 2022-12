Frankreichs Justiz durchsuchte Büro von Macron

Posten in Ministerien ergattert

Die Justiz untersucht nun, ob Macron bei seinen Wahlkämpfen eine geheimgehaltene Unterstützung der Firma bekommen hat, die er in der Bilanz seiner Wahlkampffinanzierung hätte aufführen müssen. Außerdem soll überprüft werden, ob McKinsey bei der Vergabe von Aufträgen von der Regierung begünstigt wurde und Macron und seine Partei im Gegenzug davon profitierten. So hatte die Zeitung „Le Monde“ im Frühjahr berichtet, dass ehemalige und aktuelle Beraterinnen sowie Berater des Unternehmens bei Macrons Wahlkampf 2017 mitgewirkt und Beschäftigte gar Posten in Ministerien erhalten hätten.