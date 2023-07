88-jähriger Radfahrer nach Unfall verstorben

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr war ein 88-jähriger Grazer mit seinem E-Bike auf einem Radweg, der parallel zur Weinzöttlstraße im Grazer Bezirk Andritz verläuft, stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Andritzer Reichsstraße und der Wiener Straße wollte er die Fahrt in Richtung Süden fortsetzen. Vermutlich wollte er dabei nach links einbiegen und die Weinzöttlstraße queren.