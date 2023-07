Ein Supermacho sucht den Sex-Kick

Wer hoffte, Kušej würde mit „Figaro“ an seine legendären Salzburger Mozart-Inszenierungen „Don Giovanni“ und „Clemenza di Tito“ vor zwei Jahrzehnten anschließen, ist enttäuscht. Da und dort bringt er Interessantes ins Spiel, verändert aber Textstellen, lässt den Vorhang auch mitten in den Akten rasch einmal fallen - was stört -, macht Szenen schwerfällig. Die „Commedia“ verfinstert sich, ihm ist die „Leichtigkeit des Seins“ (Milan Kundera) abgehandengekommen, Charme und Witz, mit dem Mozart und Daponte ihre Figuren zu aufmüpfigen Überlebenskünstlern machen.