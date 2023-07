Jugendliche stahlen zwei Autos und schrotteten sie

Die beiden Nobelkarossen wurden um 3.15 Uhr von einer Polizeistreife in der knapp drei Kilometer entfernten Zibermayrstraße im Linzer Stadtteil Oed gesichtet. Die Uniformierten verfolgten die kriminellen „Gfraster“. Dabei kam es bei der Nachfahrt gleich in der Europastraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Dienstwagen beteiligt war. Der Polizist, der am Steuer saß, wurde leicht verletzt. Nach dem Unfall flüchteten die Gauner in unbekannte Richtung.