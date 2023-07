Ein Märchen, an einem Haar herbeigezogen

Am 23. Dezember 2022 soll er in der Justizanstalt Eisenstadt von Beamten arg misshandelt worden sein: „Sie sind auf mir gekniet, haben mit Fäusten auf mich eingeprügelt und mit einem Elektroschocker gequält“, sagte Issam A. beim fortgeführten Prozess in Eisenstadt, bei dem er sich wegen Verleumdung zu verantworten versuchte. „Eine Zahnprothese musste repariert werden. Und die Spritze, die sie mir in die Wade gegeben haben, vertrug ich nicht.“