Nervosität vor Van der Bellens heutiger Rede

Kritische Worte zu Schwarz-Blau in Salzburg?

In der Präsidentschaftskanzlei wurde bereits unmittelbar nach dem Besuch bei den Bregenzer Festspielen an der Rede für die heutige Eröffnungszeremonie in Salzburg gearbeitet. Mit weit über Salzburg hinausreichendem Interesse wird auch darauf gewartet, ob und wie sich das Staatsoberhaupt zu der von Landeshauptmann Wilfried Haslauer gebildeten ersten Landesregierung mit den Freiheitlichen äußern wird. Es ist allerdings schon traditionell so, dass die Bregenzer Rede immer schärfer ausfällt als die Salzburger Rede. Dem Vernehmen nach, will sich Van der Bellen zwar auch in Salzburg durchaus kritisch geben. Aber es sollen auch viele verbindlichere Botschaften gesendet, soll noch mehr auf Konstruktivität und einen begründeten Optimismus gesetzt werden.