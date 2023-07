Die „Krone“ auf Spurensuche nach „Graf Dracula“

Die Dämmerung bricht über diesen verregneten Tag herein, der Mond geht langsam auf. Wir stehen in Zirl vor der ehemaligen Klosterschule Martinsbühel, wo vor gar nicht allzu langer Zeit grausamste Dinge passierten. Mittlerweile ist hier alles verlassen und leer, die Martinswand reckt sich steil und gebieterisch Richtung Himmel. Wenn es an einem Ort böse Gespenster gibt, dann wahrscheinlich hier - und doch trifft man auf einen bezaubernd guten Geist.