Rhodos: Darum geht SPÖ auf Außenministerium los

So wird Urlaubern geholfen

Das griechische Außenministerium hat zudem für betroffene Reisende, die Unterstützung bei der Evakuierung benötigen, eine eigene Hotline eingerichtet: (+30) 210-3681730. Personen, die sich in unmittelbarer Gefahr befinden, können sich an die griechische Notrufnummer 112 wenden. Zusätzlich kann in Notfällen der Bereitschaftsdienst der österreichischen Botschaft in Athen kontaktiert werden: (+30) 69-44278148.