„Hatten noch nie eine vergleichbare Situation“

Was sind die größten Probleme der Urlauber hier am Flughafen, wie kann das Team helfen?

Einige Gegenden wurden von lokalen Behörden evakuiert, die betroffenen Urlauberinnen und Urlauber mussten ihre Hotels verlassen. Sie wurden vorübergehend in Notunterkünften wie Schulen, Sporteinrichtungen etc. untergebracht. Andere Touristinnen und Touristen blieben am Flughafen. Einige möchten früher abreisen. Das Krisenteam auf Rhodos und die österreichische Botschaft in Athen stehen auch dabei mit Rat und Tat zur Verfügung.