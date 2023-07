„Das ist ein schweres Foul von Rangnick“

Ralf Rangnick, seines Zeichens als ÖFB-Teamchef oberster „Fußball-Lehrer“ unseres Landes, hat sich unlängst mit einigen Fußball-Lehrern in Österreich angelegt. Ausgangspunkt: Die Aussagen des deutschen Ex-Manchester-Trainers, der als Architekt des „Red-Bull-Fußballs“ gilt, in einem Interview bei einem Trainerkongress in Bremen.