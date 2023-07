Lkw-Anhänger quetschte in Kurve Urlauberauto ein

Bange Momente erlebte am Dienstag eine belgische Urlauberfamilie am Fernpass: Ihr Auto war in einer Kurve von einem schleudernden Lkw-Anhänger erfasst und gegen die Leitschiene gepresst worden. Der Vater konnte sich befreien, seine Frau, seine Kinder (zehn und 14 Jahre alt) und der Hund waren länger im Auto gefangen.