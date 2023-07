Invasive Quaggamuschel ist gekommen, um zu bleiben

In Niederösterreich und Salzburg wurden zwar noch keine Quaggamuscheln festgestellt, wohl aber eine Schwesternart, die ebenfalls invasive Zebramuschel. In der Steiermark wurde ein Vorkommen ebenfalls noch nicht nachgewiesen, doch es werden Proben von den drei großen steirischen Seen Grundlsee, Altausseer See und Toplitzsee an das Landwirtschaftsministerium zur eDNA-Analyse eingeschickt. In Tirol ist derzeit ebenfalls kein Vorkommen der Quaggamuschel bekannt. Auch im Burgenland wurde die invasive Art noch nicht nachgewiesen.