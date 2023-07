Analyse zeigt: Wasser in Tirols Badeseen ist top

Überwachung seit Anfang der 1990er-Jahre

Dies spricht insgesamt einmal mehr für die ausgezeichnete Qualität der Badegewässer in Tirol. „Die Badegewässerüberwachung stellt bereits seit 1992 Informationen zur Wasserqualität der Tiroler Badeseen zur Verfügung. Die umfassende Analyse basiert auf den hygienischen Qualitätsvorgaben der Europäischen Kommission und sichert damit auch die Gesundheit der Tiroler Bevölkerung. Wir können uns in Tirol glücklich schätzen, über solche qualitätsvollen Naturjuwele zu verfügen - wir haben Badeseen in hygienisch einwandfreiem Zustand - während in anderen Ländern kaum Trinkwasser zur Verfügung steht. Auch dafür gilt es, zu sensibilisieren und Bewusstsein zu schaffen“, betont Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele.