Baribo-Ersatz ist schon im Anflug auf Wolfsberg

Und der designierte Nachfolger des Israeli steckt schon in der Pipeline: So verfolgt man ja schon seit vielen Wochen die Akte Mohamed Bamba (21). Der wieselflinke, dribbelstarke Mann von der Elfenbeinküste holte sich beim lediglich Zwölften der 2. israelischen Liga mit 20 Toren die Schützenkrone, sollte rascher als erhofft sein Visum erhalten. Und schon Ende der Woche in Kärnten eintreffen!