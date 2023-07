Griffe ausgebrochen: Kletterer in Tirol abgestürzt

Am Sonntag kam es in Tirol gleich zu zwei Kletterunfällen aufgrund von ausgebrochenen Griffen. In Osttirol erlitt eine 32-Jährige einen Knochenbruch und Abschürfungen am ganzen Körper, im Pitztal stürzte ein 52-Jähriger auf einen Felsen. Beide Verunfallten mussten mit einem Tau geborgen werden.