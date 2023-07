Unruhen nach Koran-„Schändung“ in Dänemark

Nach einer mutmaßlichen Koran-Schändung in Dänemark haben in der irakischen Hauptstadt Bagdad erneut Hunderte Menschen teils gewaltsam protestiert. Die Anhänger des einflussreichen Schiiten-Anführers Moktada al-Sadr versuchten am Samstag in den frühen Morgenstunden, in die sogenannte Grüne Zone der Stadt einzudringen, in der sich Regierungs- und Parlamentsgebäude sowie Botschaften befinden. Sicherheitskräfte drängten die Protestierenden zurück.