Steuerstopp auf Lebensmittel „nicht treffsicher“

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) sprach sich am Freitagabend in der „ZiB 2“ gegen ein Aussetzen der Umsatzsteuer (USt) auf Lebensmittel aus. Dies sei „nicht treffsicher“, da sich eine solche Maßnahme an alle Menschen richten würde, nicht nur an das untere Einkommensdrittel.