Normale Missstände | Türkise Taktik

Was ist in Österreich normal? Eine Auswahl: Eines der teuersten Gesundheitssysteme, in dem Ärzte verzweifeln und Patienten monatelang auf Operationstermine warten. Ein Bildungssystem, das viel Geld kostet, Kinder nur mittelmäßig ausbildet und in dem im Herbst hunderte Lehrstellen unbesetzt sein könnten. Eine Inflation von acht Prozent - mehr als in fast allen anderen europäischen Staaten. Ein seit zwei Jahren fehlendes Klimaschutzgesetz. Mieten, die in unleistbare Höhen steigen - und das automatisch. Unbesetzte, wichtige Posten im öffentlichen Dienst, weil zwei Koalitionsparteien Machtspielchen spielen. 40 Stunden und mehr zu arbeiten - und sich trotzdem das Leben nicht leisten zu können. Das alles ist in Österreich normal. Und dürfte es nicht sein.