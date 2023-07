Tresor geknackt, Opferstock gestohlen

In Kirche eingebrochen

In derselben Nacht drangen dann ebenfalls unbekannte Täter in die Kirche im Stadtteil Auen in Villach ein, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Gotteshaus knackten die Verbrecher die Türe zur Sakristei, durchwühlten dort alle Kästen und Schränke, rissen schließlich den Opferstock herunter und nahmen diesen mit. Der Sachschaden ist enorm.