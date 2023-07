CL-Finalist kommt! Testspiel-Kracher für Salzburg

Nach Duellen mit den Kapazundern des FC Liverpool (2022), von Atletico Madrid und dem FC Barcelona (beide 2021), erneut mit dem FC Liverpool (2020), dem FC Chelsea und mit Real Madrid (beide 2019) tritt auch in diesem Sommer wieder ein Top-Team zu Sparringszwecken in der Red Bull Arena an. Am Mittwoch, den 09. August, empfangen die Bullen um 19 Uhr Inter Mailand, den Champions-League-Finalisten vom Juni und Tabellendritten der abgelaufenen Serie A.