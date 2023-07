Jetzt wollen auch noch die Inder auf den Mond

Da wurde dieser Tage wieder einmal eine Rakete mit einer Sonde in Richtung unseres Erdtrabanten, also des Mondes, gestartet. Nein, nicht von der NASA, nicht von den Russen, den Chinesen oder der europäischen ESA, nein, sondern von den Indern. Und nach den Plänen der indischen Weltraumbehörde ISRO will man damit die kaum untersuchte Südseite des Mondes erforschen.