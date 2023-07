Starnacht mit viel Mehrwert für das weite Land

Am 22. und 23. September ist es wieder soweit: Dann lockt die „Starnacht aus der Wachau“ wieder Stars und Musikbegeisterte ins Weltkulturerbe. Neben heimischen Größen wie Andreas Gabalier, Chris Steger, Josh. und Thorsteinn Einarsson werden auch Semino Rossi und Die Prinzen, die ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum an der schönen blauen Donau zelebrieren, dabei sein. Für die Region ein unermesslicher Mehrwert. „Die Wachau zählt landschaftlich zu den schönsten und vielseitigsten Orten Europas. Die ,Starnacht aus der Wachau‘ ist ein Publikumsmagnet. Seit dem Beginn 2012 haben in Summe rund 60.000 Fans die Veranstaltung vor Ort besucht. Allein im vergangenen Jahr waren 7000 Gäste hier mit dabei“, hält Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fest.