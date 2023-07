Bühne frei für Artisten, Clowns und Feuerspucker!

Kaleidoskop und Revue

Neben den Auftrittsorten an der Landstraße gibt es ruhigere Spektakel-Oasen mit Sitzgelegenheiten, hier werden auch kompakte Shows geboten. Im LinzAG-Spektakelzelt an der Donaulände gibt es für Familien wieder die beliebten „Kaleidoskopnachmittage“ und am Abend ein Revue-Programm. Dafür sind Platzkarten nötig, die am Infopoint am Hauptplatz erhältlich sind.