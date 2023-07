Die Welt stöhnt unter der Höllenhitze

Istanbul gehen langsam die Wasservorräte aus

Auch in der Türkei warnt der Wetterdienst vor extremer Hitze in den kommenden Tagen. In Antalya werden Temperaturen von mehr als 40 Grad erwartet. Auch in den im Februar von Beben zerstörten Regionen in der Südtürkei bleibt es extrem heiß. In Istanbul schrumpfen derweil die Wasservorräte. Die Speicherseen sind nur noch zu 41 Prozent gefüllt – der niedrigste Stand um die Jahreszeit seit neun Jahren.